ألمانيا تحبط مخططات لتنفيذ اعتداءات إرهابية

أحبطت السلطات الألمانية مخططات لاعتداءات ضد منشآت وأوقفت خمسة أشخاص يشتبه في أنهم كانوا يعدّون لتنفيذها باسم تنظيم داعش الإرهابي.

وأوقف أربعة مشتبه بهم، صباح اليوم الأربعاء، في رينانيا شمال فيستفاليا بغرب البلاد. وقالت النيابة العامة الفدرالية الألمانية، وهي المرجع المختص في قضايا الإرهاب، إنهم كانوا ينوون شن «هجمات قاتلة» على أشخاص.

وجرت توقيفات في عدد من مدن المنطقة بينها مدينة إيسن.

كان المشتبه به الخامس قد أوقف في 15 مارس 2019 وهو مذّاك قيد التوقيف الاحتياطي.

ويمثل المشتبه بهم الآخرون الأربعاء أمام قاضي التحقيق.

وأوضحت النيابة أنهم خلال إعداد خططهم «كانوا على اتصال مع قياديين في داعش في سوريا وأفغانستان أعطوهم توجيهات»، مشيرة إلى أنهم قاموا بعملية رصد «لمنشآت لسلاح الجو الأميركي في ألمانيا».

ويعتقد أن الخمسة انضموا إلى تنظيم داعش المتشدد في ناير 2019، وأسسوا «خلية في ألمانيا»، وكان هدفهم الأول التوجه إلى بلدهم، بحسب النيابة العامة.

وبعدما عدلوا عن هذا المشروع، ركزوا خصوصاً على أهداف عسكرية أميركية في ألمانيا.

وقالت النيابة إن «الخلية» اشترت عبر الإنترنت «أسلحة ثقيلة» وذخائر، وكذلك مكونات لإنتاج متفجرات.

كما جمع أفرادها مبلغاً من المال في ألمانيا، وقاموا بتحويله إلى التنظيم عبر تركيا.

وكان المشتبه به الخامس قد وافق على تنفيذ عملية قتل في ألبانيا مقابل 40 ألف دولار.

وعلى الرغم من توجّهه إلى ألبانيا مع أحد المشتبه بهم، إلا أن العملية فشلت وعادا إلى ألمانيا.

وشهدت ألمانيا عملية الدهس بوساطة شاحنة أوقعت 12 قتيلاً في سوق ميلادية في برلين في ديسمبر 2016. وقد تبناها تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت هذه أفدح حصيلة ضحايا لهجوم إرهابي على الأراضي الألمانية.

ومنذ ديسمبر 2016، أحبطت السلطات الألمانية تسعة مخططات لاعتداءات من هذا النوع، وفق أرقام المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.