السيسي يشيد ببسالة الشرطة في مواجهة الإرهاب



أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ببسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب.

وقال السيسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حسبما أفاد موقع (بوابة الاهرام) اليوم:«تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب، وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات».

وتقدم «السيسي بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما تمنى الشفاء لمصابي الشرطة البواسل».

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مساء الثلاثاء مقتل ضابط شرطة وسبعة «إرهابيين» في تبادل لإطلاق النار في القاهرة.