«الصحة العالمية»: همنا الوحيد إنقاذ الأرواح من وباء كورونا

أعلن المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه «لا وقت نضيعه» و«الشاغل الوحيد» هو إنقاذ الأرواح من وباء كورنا المستجد (كوفيد-19).

تأتي هذه التصريحات، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق التمويل الأميركي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على حسابه على تويتر، إنه «لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية هو مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد» من دون ذكر قرار ترامب.

ووسط الجدل مع الرئيس الأميركي الذي يتهمه بالتقليل من شأن الوباء والتأخر في إطلاع العالم حول تفشيه، أعاد مدير عام المنظمة نشر تغريدات دعم من شخصيات سياسية وباحثين وأشخاص غير معروفين.

وأعلن لاري بريليانت عالم الأوبئة الأميركي «عملت طوال 10 سنوات لصالح منظمة الصحة حول الجدري وشلل الأطفال، وفقدان البصر، ومساعدة ضحايا تسونامي. وتعاونت مع ستة مديرين عامين. بالنسبة لي، كان تيدروس وغرو برونتلاند الأفضل. هناك حملة سياسية حقيقية تستهدف تيدروس».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق مساهمة الولايات المتحدة في منظمة الصحة بسبب ما قال إنه «سوء إدارتها» للوباء.

وبحسب ترامب، تساهم بلاده في المنظمة بمستوى «400 إلى 500 مليون دولار سنوياً».

وترفض منظمة الصحة اتهامها بالإنحياز، وتؤكد أنها تقدم توصياتها في ضوء ورود المعلومات العلمية حول فيروس كورونا المستجد، وانتقاله وسبل مكافحته.

وقال تيدروس «منظمة الصحة بعيدة من السياسة».

وأعربت بلدان وهيئات عدة عن أسفها للقرار الأميركي وقف مساهمة واشنطن في ميزانية منظمة الصحة العالمية. كما انتقده بيل غيتس أحد مؤسسي شركة «مايكروسوفت» التي تعد أول مساهم خاص في موازنة المنظمة الصحة.