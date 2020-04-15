السعودية تسجل 6 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 79 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 5862 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 42 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 931 حالة.
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