734 حالة إصابة جديدة بكورونا في هولندا

قالت سلطات الصحة اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا زاد 734 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 28153.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي، إن حصيلة الوفيات هناك بلغت 3134 شخصاً.