قالت سلطات الصحة اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا زاد 734 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 28153.
وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي، إن حصيلة الوفيات هناك بلغت 3134 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر 734 حالة إصابة جديدة بكورونا في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.