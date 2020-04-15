رئيس الوزراء الفرنسي يعد بمكافأة 1500 يورو لموظفي الرعاية الصحية

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الأربعاء، إن موظفي الرعاية الصحية في المناطق الفرنسية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد سيحصلون على مكافأة 1500 يورو (1637 دولاراً) بالإضافة إلى أجر أعلى من المعتاد لساعات عملهم الإضافية. كان فيليب يتحدث بعد اجتماع لمجلس الوزراء قرر حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.

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