وزير سعودي: مجموعة العشرين تخصص 7 تريليونات دولار لمواجهة "كورونا"

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، تخصيص بلدان مجموعة العشرين 7 تريليونات دولار لمواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك، في تصريحات للجدعان على هامش ترؤس بلاده اجتماعا لوزراء مالية مجموعة العشرين (G20) عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الأربعاء، لبحث تداعيات الفيروس عالميا.



ونقلت قناة العربية السعودية (حكومية)، عن الجدعان قوله: "بلدان مجموعة العشرين خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة فيروس كورونا".



وأضاف أن المجموعة "اتفقت على توفير مساعدات مالية للدول النامية"، دون تفاصيل.



وزاد بحسب العربية: "نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلا، حيث أن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا".



وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و27 ألفا، توفي منهم أكثر من 129 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 494 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".



وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2019، تسلمت السعودية، رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.



وتضم المجموعة كلا من: الولايات المتحدة، تركيا، كندا، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، جنوب إفريقيا، السعودية، روسيا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، أستراليا والاتحاد الأوروبي.

المصدر: الاناضول

المصدر: الاناضول