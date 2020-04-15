79 وفاة و5862 إصابة بفيروس كورونا في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:15 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات وباء كوفيد-19 بالمملكة.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، د. محمد عبدالعالي، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.

وقال عبدالعالي إن 70 إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة.

وأضاف أن معظم حالات كورونا المرصودة مؤخرا كانت في مناطق اكتظاظ عمالي.

من جهته، قال تيسير المفرج، المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء السعودية، إن هناك 8 مصانع تنتج أسبوعيا 3,7 مليون كمامة، مشيراً إلى أن المملكة تدعم الصناعة المحلية للأدوية.

المتحدث باسم الصحة السعودية كان قد أوضح، أمس الثلاثاء، أنه لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من كورونا، محذرا من الانجرار خلف الإشاعات حول الفيروس.

Advertisements

وأضاف أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبيا، مشيرا إلى أن تقييم الوضع مستمر يوميا.

بدوره، كان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أعلن الاثنين، أن أعداد مصابي كورونا تضاعف تقريباً خلال أسبوع، ما يشكل تحدياً للجميع.

وشدد الربيعة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي.

كما أكد على ضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلاً: “إذا التزمنا جميعاً سوف نصل إلى بر الأمان”.