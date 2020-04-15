صحيفة عالمية: رونالدو وكيم كاردشيان كانا في علاقة مواعدة

كشفت صحيفة “ذا صن”، الواسعة الانتشار، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو دخل في علاقة عاطفية، سابقا، مع نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة عالميا كيم كاردشيان.

ونشرت” ذا صن” البريطانية، أخيرا، قائمة بهوية النساء، اللاتي واعدهن رونالدو، مشيرة إلى أنه كان في علاقة غرامية قصيرة مع كيم كاردشيان، عام 2010.

وأفادت الصحيفة في تقريرها أن رونالدو واعد قبل عام 2010، عددا من الفتيات الشهيرات، منهن عارضة الأزياء البرتغالية، ميرش روميرو، والممثلة، وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون، والممثلة الهندية بيباشا باسو، والممثلة، والمغنية الأمريكية باريس هيلتون، وكيم كارداشيان، قبل أن يدخل في علاقة دامت من عام 2010 إلى عام 2015، مع عارضة الأزياء الروسية، إرينا شايك.

و يواعد رونالدو، حاليا، جورجينا رودريغيز، غير أن علاقته بها مغايرة عن السابقات، إذ أنجب منها أبناءه، بينما كان قد أنجب ابنه البكر في بداية نجوميته، مع امرأة غير معروفة الهوية.