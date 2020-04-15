المضيق.. تسجيل حالتي شفاء جديدتين من “كوفيد19

تماثل زوجان من مدينة المضيق، اليوم الأربعاء، للشفاء من فيروس كورونا المستجد، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوهما من “كوفيد19”.

وكتب أحد الزوجين، تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه وزوجته تعافيا من الجائحة، وأضاف: “أشكر لكم اتصالاتكم للسؤال عنا، وأعتذر لمن لم أستطع إجابته، سنكون في البيت بعد قليل”.

وكان الزوجان قد نقلا إلى مستشفى سانية الرمل في تطوان، بتاريخ 26 مارس الماضي، بعد الاشتباه في إصابتهما بالفيروس التاجي.

ورجحت مصادر “اليوم 24″، حينها، أن يكون الوباء قد انتقل إلى الزوجين عن طريق قريبهم الحامل له، القاطن في مدينة تطوان، إذ تبادلا الزيارات العائلية، أخيرا.

وبلغ إجمالي الحالات، التي تتلقى العلاج في المستشفى الإقليمي سانية الرمل، بحسب مندوبية الصحة في تطوان إلى 48 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7، واستقرت الوفيات في 4 أشخاص.