مستشفى الناصرة "الإنجليزي": تسريح أول معافى من كورونا واستقبال مصابين جديدين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مستشفى الناصرة "الإنجليزي"، مساء اليوم الأربعاء، عن تسريح المصاب الذي نقل إلى المستشفى للعلاج بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما استقبل مصابين جديدين.
وجاء في بيان صدر عن إدارة المستشفى الانجليزي في الناصرة، أنه "تم تسريح المريض الأول إلى بيته من قسم الكورونا بعد أن تماثل للشفاء في قسم النّصر في المستشفى الانجليزي".
وشكر البيان الطواقم الطبيّة في المستشفى الإنجليزي الّتي قامت بمواكبة حالة المريض الصحّيّة أثناء وجوده في المشفى.
كما وأعلنت إدارة المستشفى استقبال مريضين جديدين مصابين بفيروس كورونا في قسم النّصر. وأوضح المستشفى أن "حالة المرضين الجديدين بسيطة، ويتم علاجهما داخل قسم النصر الذي تم إعداده خصيصًا لهذا الغرض".
وشدد البيان على أن قسم النصر "بمعزل عن باقي الأقسام والمرضى في المستشفى، ويتم العمل به وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والإجراءات الصارمة التي تهدف إلى حماية موظفي المستشفى والمرضى الآخرين".
وأفاد بأنه "تم تشييد حواجز إلكترونيّة عديدة تمنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى القسم دون إذن من غرفة المراقبة الخاصّة بهذه القسم. ولهذا يستمر العمل المعتاد في المستشفى لمعالجة جمهور المرضى الذي يرتاد المستشفى يوميا".
وبلغ عدد المصابين العرب بفيروس الكورونا، صباح اليوم الأربعاء، في حصيلة تضم البلدات العربية، ولا يشمل المدن المختلطة، 418 مصابًا بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ7% مقارنة باليوم السابق.
وبلغ مجمل عدد الفحوصات نحو 20,381 مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ2,634 فحصا.
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