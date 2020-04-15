حورة: إصابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، وقعت في بلدة حورة في النقب.
وذكرت الشرطة في بيان مقتضب صدر عنها، أن المصاب نُقل للعلاج في مستشفى "سوروكا، في بئر السبع.
وفيما لم تتضح حالة المصاب الصحية، قالت الشرطة إن قواتها وصلت إلى مكان وقوع الجريمة وباشرت التحقيق.
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