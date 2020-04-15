أميركا تُسجل 2410 وفيات جديدة بكورونا ومجموعة السبع تتباحث الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية إلى 26 ألفا و59، بعد تسجيل ألفين و410 حالات، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب سيبحث مع بقية قادة دول مجموعة السبع التنسيق الدولي لجهود مكافحة الفيروس في مؤتمر عبر الفيديو سيُعقد غدا الخميس.

وحسب الإحصائيات الأخيرة لجامعة "جونز هوبكينز" الأميركية، فقد تم تسجيل 27 ألفا و48 إصابة بالفيروس، رفعت الحصيلة إلى 609 آلاف و685.

ويزيد إجمالي الإصابات بالولايات المتحدة عن مجموع إصابات الدول الثلاثة التي تتبعها في الترتيب، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

نقل مواد تموينية في أميركا (أ ب)

وتلي الولايات المتحدة في الترتيب إسبانيا بـ177 ألفا و633، وإيطاليا بـ162 ألفا و488، ثم فرنسا بـ143 ألفا و303.

وارتفع عدد الإصابات في نيويورك، الأكثر تضررا من كورونا، إلى 203 آلاف و337، بعد تشخيص 7 آلاف و191 إصابة.

وفي سياق ذي صلة، يأتي اجتماع مجموعة السبع، عن بعد الذي دعا إليه ترامب في أعقاب قمة عبر الفيديو أجريت الشهر الماضي وفي توقيت لا تزال فيه كبرى الدول الاقتصادية في حالة إغلاق بسبب الجائحة.

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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير إن ترامب دعا إلى عقد الاجتماع "صباح الخميس لتنسيق تصدي الدول لفيروس كورونا"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال دير إن "مجموعة السبع تعتمد مقاربة شاملة للتصدي للأزمة على مختلف الأصعدة بما فيها الصحة والمالية والمساعدة الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا".

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة التي تتولى هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة.

ترامب في خطابه اليوم (أ ب)

وأعلن البيت الأبيض أن القمة السنوية للمجموعة التي كان من المقرر أن تعقد في واشنطن في حزيران/ يونيو، ستجرى عبر الفيديو، كما كشف البيت الأبيض أن ترامب بحث أمس الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "جهود التغلّب على فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصادات العالمية".

وقالت الرئاسة الأميركية إن "الزعيمين بحثا أيضا القمة المرتقبة لقادة مجموعة السبع التي ستعقد عبر الفيديو كما وقضايا إقليمية وثنائية".

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و25 ألفا، توفي منهم أكثر من 128 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 492 ألفا، بحسب موقع "Worldometer.