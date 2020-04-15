اخبار العالم

فشل حوثي بإحراز أي تقدم غرب مأرب

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فشل حوثي بإحراز أي تقدم غرب مأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020

تواصل مليشيا الحوثي فشلها في إحراز أي تقدم غرب مأرب.

 

صدت القوات الحكومية، اليوم، هجوما شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على مواقعها غرب محافظة مأرب.

 

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي شنت عدة هجمات على مواقع الجيش الوطني في المخدرة وصرواح وتمكنت قوات الجيش من إفشال تلك الهجمات وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية فادحة.

Advertisements

 

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت مساء أمس، محاولات هجومية عدة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش من إفشال محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى .

 

كما أفشلت قوات الجيش هجمات مماثلة للمليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

 

وتواصل قوات الجيش الوطني إلتزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية من جانب واحد استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فشل حوثي بإحراز أي تقدم غرب مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا