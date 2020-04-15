شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 أكدت وزارة الصحة السنغافورية اليوم "الأربعاء" اكتشاف 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة يومية ليصل إجمالي عدد الحالات في الدولة إلى 3699.

Advertisements وارتبطت 404 من الحالات الجديدة بأماكن إقامة العمال المهاجرين. وفي حين حظيت سنغافورة بإشادة عالمية على معالجتها لأزمة فيروس كورونا، انتشر المرض بسرعة داخل مجتمع العمال المهاجرين الكبير، مما يسلط الضوء على ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه حلقة ضعيفة في جهود الاحتواء بهذه الدولة.

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