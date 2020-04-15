الإمارات تنقل مساعدات من الصين لتعزيز مخزون الصحة العالمية

الأربعاء 15 أبريل 2020

أسهمت دولة الإمارات في نقل شحنة تحتوي على 20 طنا من معدات الحماية الشخصية من شنغهاي إلى مخازن منظمة الصحة العالمية، في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.



وتأتي الخطوة، بحسب وكالة أنباء الإمارات، في إطار مساعدة المنظمة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي في ضوء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ودعم جهودها في مواصلة الاستجابة الإنسانية السريعة للدول المحتاجة.

وتتخذ منظمة الصحة العالمية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي مقرا لها، وهي مركز لوجستي عالمي متخصص في التأهب لحالات الطوارئ وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، "إن دولة الإمارات تقوم بالتنسيق بشكل دائم مع المنظمات الدولية لضمان تكامل الجهود لمساعدة الدول المتأثرة في التصدي لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "تشرفنا بلعب دور أساسي في تسهيل إيصال هذه المساعدات إلى منظمة الصحة العالمية في هذه اللحظة الحرجة، والاستفادة من قدراتنا اللوجستية المتقدمة لدعم شركائنا في مساعدة الآخرين عندما يكونون في أمس الحاجة إليها".

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وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس أشاد في مارس/آذار الماضي بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في دعم الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار مدير المنظمة الدولية إلى أن التضامن بين المجتمعات الدولية هو ضرورة قصوى.

وسبق أن قامت دولة الإمارات -وتواصل حتى اليوم- تقديم أكثر من 239 طنا من المساعدات إلى 22 دولة محتاجة، ما أسهم في دعم أكثر من 240 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

وتأتي هذه المساعدات استكمالا لمسيرة الدعم التي تقدمها دولة الإمارات إلى الدول في مواجهة انتشار الوباء، حيث أرسلت طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي في هذا البلد.

كما أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وطائرة أخرى تحمل 11 طنا من المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي بها، فضلاً عن طائرة محملة بأطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى حكومة أرض الصومال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسبق ذلك أن أرسلت طائرة مساعدات طبية إلى إيطاليا تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية.