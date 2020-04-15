شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو لتأجيل عالمي لسداد دول أفريقيا لديونها وسط أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إلى تأجيل عالمي لسداد الدول الأفريقية لديونها من أجل مساعدتها على التعامل مع وباء كورونا (كوفيد19-).

وذكر ماكرون أنه ينبغي أن يشمل هذا الإجراء جميع القوى الغربية الكبرى والصين وروسيا، بالإضافة إلى المقرضين متعددي الأطراف.

وأضاف أن الدول المتقدمة استجابت كلها للأزمة من خلال إجراءات نقدية ومالية ضخمة، لكن الديون الأفريقية الكبيرة بالإضافة إلى هروب الائتمان

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جعلت مثل هذه التحركات أصعب بالدول الأفريقية.

وقال: "كل عام، يذهب ثلث الصادرات التجارية الأفريقية لخدمة الديون ...هذا جنون!".

وأوضح ماكرون أنه يفضل إلغاء ديون الدول الأفريقية على نطاق واسع، لكن الاتحاد الأفريقي يرى أن تعليق للسداد هو الأرجح للوصول إلى اتفاق على المدى القصير.