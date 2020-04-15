شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخفف القيود المفروضة على المحال التجارية الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء بأنه سيتم السماح للمحال التجارية ، التى تصل مساحة أرض مبيعاتها إلى 800 متر مربع بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وبغض النظر عن مساحة أرض البيع، فإن ذلك ينطبق أيضا على تجار السيارات والدراجات الهوائية والمكتبات.

وقالت مصادر لـ(د ب ا) إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات البالغ عددها 16 ولاية وافقوا على هذه الخطوة خلال

مؤتمر عبر الفيديو اليوم الأربعاء.