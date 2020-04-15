شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخفف القيود المفروضة على المحال التجارية الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وبغض النظر عن مساحة أرض البيع، فإن ذلك ينطبق أيضا على تجار السيارات والدراجات الهوائية والمكتبات.
وقالت مصادر لـ(د ب ا) إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات البالغ عددها 16 ولاية وافقوا على هذه الخطوة خلال
مؤتمر عبر الفيديو اليوم الأربعاء.
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