دول من الاتحاد الأوروبي تخطط لإعادة فتح المدارس رغم كورونا

قالت وزيرة التعليم الكرواتيةبلاجينكا ديفياك اليوم الثلاثاء، بعد محادثات مع نظرائها في الاتحادالأوروبي، إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها27دولة لديها خطط محددة لإعادة فتح المدارس خلال الأسابيع المقبلة.

وعمليا، أغلقت جميع دول الاتحاد الأوروبي مدارسها في إطار إجراءات الحدمن انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لديفياك، بينما انفردت السويدبترك دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية مفتوحة.

وذكرت ديفياك أنه بحلول نهاية نيسان/ أبريل تخطط ست أو سبع دول فيالاتحاد الأوروبي لإعادة فتح مدارسها، وستتبعها سبع أو ثماني دول أخرىفي أيار/ مايو. وكانت ديفياك تترأس المؤتمر المنعقد عبر الفيديو اليوم،حيث تتولى كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.



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