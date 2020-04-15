إدانة دولية لتعليق المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية



أدانت ألمانيا تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، معتبرة أن "اللوم لا يفيد" في فترات وباء كوفيد-19 العالمي.

وكتب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تغريدة على تويتر "علينا العمل بتعاون وثيق ضد كوفيد-19". واضاف أن "أحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز الأمم المتحدة وخصوصاً منظمة الصحة العالمية التي ينقصها التمويل مثلاً لتطوير وتوزيع معدات الفحص ولقاحات".

وأضاف الوزير أن "إلقاء اللوم لا يفيد" في الظروف الصحية الحالية موضحاً أن "الفيروس لا يعرف حدوداً".



كما وأعربت الصين عن "قلقها الشديد" بعد قرار ترامب، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "هذا القرار سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء".

وحثّ تشاو الولايات المتحدة على "تحمل مسؤولياتها والتزاماتها بجدية، ودعم الجهود الدولية ضد الوباء التي تقودها منظمة الصحة العالمية".

وأكدت بكين الأربعاء أنها دفعت 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، في إشارة إلى هبة قدّمتها الصين للمنظمة في شهر آذار/مارس.

وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الأصوات العالمية المنتقدة لقرار دونالد ترامب، وكتب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر يقول "نأسف بشدة على القرار الأمريكي بتعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية. لا يوجد سبب يبرر هذه الخطوة في لحظة جهود المنظمة مطلوبة فيها أكثر من أي وقت مضى".



وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أمس الثلاثاء تعليق المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب "سوء ادارتها" للوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وما أثار غضب ترامب بشكل خاص هو انتقادات منظمة الصحة العالمية لقراره في أواخر كانون الثاني/يناير، القاضي بمنع دخول المسافرين القادمين من الصين للولايات المتحدة، وهو إجراء لا يزال يتفاخر به ترامب ويؤكد أنه أبطأ وصول الفيروس. وقال ترامب إن "الصين دائما على حق" في نظر منظمة الصحة العالمية.

ووفق قول ترامب، فإن الولايات المتحدة تساهم بمبلغ يراوح بين "400 و500 مليون دولار سنوياً" للمنظمة مقابل حوالي 40 مليون دولار "وحتى أقلّ" من جانب الصين، واعتبر أن على بلاده واجب المحاسبة.

وقال ترامب "لو أنّ منظّمة الصحّة العالمية قامت بعملها بإرسال خبراء طبيّين إلى الصين لتقييم الوضع على الأرض بشكل موضوعي وفضحت عدم شفافية الصين، لكان يمكن احتواء تفشّي المرض في مهده مع عدد قليل جداً من الوفيات".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعتزم "تغيير" عمل المنظمة "بشكل جذري".

وقال: "في الماضي، قامت منظمة الصحة العالمية بعمل جيّد. للأسف هذه المرة، لم تبذل قصارى جهدها وعلينا أن نمارس ضغوطاً لتغيير ذلك بشكل جذري".

وباتت الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الفائت الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم مع تسجيل أكثر من 25 ألف وفاة في المجمل.

