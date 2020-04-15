العاهل السعودي يوافق على تدابير إضافية لمساعدة القطاع الخاص في ظل تأثير كورونا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأضافت أن الحزمة تهدف إلى توفير سيولة للقطاع الخاص وستشمل إعفاءات وإجراءات لتخفيف الأعباء وكذلك تعجيل سداد مستحقات. ولم تذكر تفاصيل إضافية.