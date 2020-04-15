النقل تعلن وصول 168 عراقياً عائداً من الامارات ضمن الرحلة الاستثنائية

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، عن وصول 168 عراقياً عائداً من الامارات ضمن الرحلة الاستثنائية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طائرة الخطوط الجوية B737/YI-ASW وصلت العاصمة بغداد وعلى متنها 168 مواطنآ عراقياً عائداً من دولة الامارات العربية الى احضان الوطن". وأضافت أن "عودة العراقيين جاءت ضمن الرحلة الأستثنائية الخاصة بقطاع ( بغداد - دبي )".



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