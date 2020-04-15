عمومية الأولمبية تطالب حمودي بتسليم الحسابات الختامية للسنوات الاربع الماضية

وقال مصدر في الجمعية في حديث للسومرية نيوز، إن "11 عضواً من الجمعية تقدموا بطلب رسمي الى رعد حمودي، رئيس اللجنة لمطالبته بتسليمهم الحسابات الختامية لأموال اللجنة للسنوات الاربع الاخيرة والمودعة في حساباتها المصرفية من قبل الحكومة العراقية والأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي والتي لم تعلن عنها اللجنة او تسلمها الى أعضاءها للسنوات الاربع الماضية المذكورة في الطلب".وأضاف أن "فحص ومصادقة الحسابات الختامية سنويًا هو من صميم واجبات وصلاحيات اعضاء الجمعية العمومية، استنادًا لقانون اللجنة ونظامها الداخلي".

وأوضح ان "وزارة الشباب والاولمبية الدولية والمجلس الاسيوي استلمت نفس الطلب في ذات الوقت للإحاطة بالعلم، بصفتهم الجهات المانحة لهذه الأموال"، مشيراً إلى أن "هذا الحراك يمثل حالة جديدة في الحياة الرياضية العراقية وانتقاله ايجابية لدور الجمعية العمومية في المستقبل".

