عمومية الأولمبية تطالب حمودي بتسليم الحسابات الختامية للسنوات الاربع الماضية

2020-04-15 | 17:41
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طالب 11 عضواً من الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رئيس اللجنة رعد حمودي، بتسليمهم الحسابات الختامية لأموال اللجنة للسنوات الاربع الأخيرة.
وأضاف أن "فحص ومصادقة الحسابات الختامية سنويًا هو من صميم واجبات وصلاحيات اعضاء الجمعية العمومية، استنادًا لقانون اللجنة ونظامها الداخلي".
وأوضح ان "وزارة الشباب والاولمبية الدولية والمجلس الاسيوي استلمت نفس الطلب في ذات الوقت للإحاطة بالعلم، بصفتهم الجهات المانحة لهذه الأموال"، مشيراً إلى أن "هذا الحراك يمثل حالة جديدة في الحياة الرياضية العراقية وانتقاله ايجابية لدور الجمعية العمومية في المستقبل".
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