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عمومية الأولمبية تطالب حمودي بتسليم الحسابات الختامية للسنوات الاربع الماضية

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2020-04-15 | 17:41

عمومية الأولمبية تطالب حمودي بتسليم الحسابات الختامية للسنوات الاربع الماضية

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طالب 11 عضواً من الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رئيس اللجنة رعد حمودي، بتسليمهم الحسابات الختامية لأموال اللجنة للسنوات الاربع الأخيرة.
وقال مصدر في الجمعية في حديث للسومرية نيوز، إن "11 عضواً من الجمعية تقدموا بطلب رسمي الى رعد حمودي، رئيس اللجنة لمطالبته بتسليمهم الحسابات الختامية لأموال اللجنة للسنوات الاربع الاخيرة والمودعة في حساباتها المصرفية من قبل الحكومة العراقية والأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي والتي لم تعلن عنها اللجنة او تسلمها الى أعضاءها للسنوات الاربع الماضية المذكورة في الطلب".

وأضاف أن "فحص ومصادقة الحسابات الختامية سنويًا هو من صميم واجبات وصلاحيات اعضاء الجمعية العمومية، استنادًا لقانون اللجنة ونظامها الداخلي".

وأوضح ان "وزارة الشباب والاولمبية الدولية والمجلس الاسيوي استلمت نفس الطلب في ذات الوقت للإحاطة بالعلم، بصفتهم الجهات المانحة لهذه الأموال"، مشيراً إلى أن "هذا الحراك يمثل حالة جديدة في الحياة العراقية وانتقاله ايجابية لدور الجمعية العمومية في المستقبل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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