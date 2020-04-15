الصحة العالمية: ندرس تداعيات قرار الرئيس الأميركي بقطع التمويل عن المنظمة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم، الاربعاء، ان المنظمة تدرس تداعيات قرار الرئيس الأميركي بقطع التمويل عنها، مؤكدا تقديم الدعم لجميع دول العالم دون تمييز، شدد على ان المنظمة تعمل مع الشركاء لسد أي نقص قد يواجهونه تفاديا لأي توقف عن الأعمال.
وقال ادانوم في مؤتمر صحافي عقده بشأن فيروس كورونا، "ندرس تداعيات قرار الرئيس الأميركي بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية".
وأضاف، أن "المنظمة لا تحارب فيروس كورونا فحسب بكل الكثير من النتحديات الصحة والامراض، فضلا عن تقديمها الدعم لجميع الدول والعالم دون تمييز".
وتابع، "نعمل مع شركائنا لسد أي نقص قد نواجهه ولتفادي أي توقف في أعمالنا، كما اننا نعمل مع جميع دول العالم على تحسين النظم الصحية للحفاظ عهلى ارواح الناس".
وأضاف، أن "المنظمة لا تحارب فيروس كورونا فحسب بكل الكثير من النتحديات الصحة والامراض، فضلا عن تقديمها الدعم لجميع الدول والعالم دون تمييز".
وتابع، "نعمل مع شركائنا لسد أي نقص قد نواجهه ولتفادي أي توقف في أعمالنا، كما اننا نعمل مع جميع دول العالم على تحسين النظم الصحية للحفاظ عهلى ارواح الناس".
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