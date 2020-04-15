خبير إيطالي يحذر الرئيس الأمريكي من إقالة فاوتشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر أحد أبرز خبراء مكافحة فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيرتكب خطأ "كارثياً" إذا أقال الدكتور أنتوني فاوتشي.



ويتولي فاوتشي منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وهو أعلى مسؤول صحة حكومي ضمن فريق الطوارئ الذي يواجه فيروس كورونا في أمريكا، وفقا لما نقلته للبيان.

ويعتقد أن منصب فاوتشي قد صار مزعزعاً بعدما قال إن إغلاق الولايات المتحدة في وقت مبكر، كان من شأنه أن ينقذ مزيداً من الأرواح، وبعدما غرد ترامب على موقع "تويتر" تغريدة وسم "إقالة فاوتشي".

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وكتب البروفيسور الإيطالي جوزيبي إيبوليتو في خطاب عام، إن إقالة فاوتشي "ستكون خبراً كارثياً، ليس فقط للولايات المتحدة ولكن للمجتمع الدولي ككل".

ويتولى إيبوليتو منصب المدير العلمي لمستشفى "سبالانزاني" في روما، وهى أعلى مركز طبي لأبحاث وعلاج الأمراض المعدية في إيطاليا.

وأشاد إيبوليتو بزميله الأمريكي قائلاً إنه "أحد أهم العلماء في العالم في مجال الأمراض المعدية، كما أنه كان مرشداً ومرجعاً عالمياً في جميع حالات الطوارئ الصحية خلال العقود الثلاثة الماضية وأكثر".

وقال إيبوليتو: "نحتاج إلى قيادة أنتوني فاوتشي، في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر، للتعامل مع التحديات التي يشكلها هذا الوباء لأنظمتنا الصحية".

وقال أخصائي الفيروسات الإيطالي إن مستشفى "سبالانزاني"، سوف "يتشرف" بوجود فاوتشي كمستشار له، كما يمكن للسلطات الصحية الإيطالية "الاستفادة من رؤيته وخبرته الرائعة".