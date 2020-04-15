بوتين: لضرورة التزام جميع الأطراف المشاركة في صفقة "أوبك+" بالإتفاق

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية"، على ضرورة "التزام جميع الأطراف المشاركة في صفقة "أوبك+" بالاتفاق"، لافتاً إلى أنه "نحن بحاجة لأن نكون على اتصال دائم مع جميع الاطراف، خاصة مع اللاعبين الرئيسيين".
وكانت "أوبك+" أعلنت في وقت سابق "تخفيض جديد في إنتاج النفط، حيث سيخفّض التحالف في المرحلة الأولى الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و6 مليون".
وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً، في حين أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في أيار وحزيران، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي.
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