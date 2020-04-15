بوتين: لضرورة التزام جميع الأطراف المشاركة في صفقة "أوبك+" بالإتفاق

شدد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال اجتماعه مع أعضاء ​الحكومة الروسية​"، على ضرورة "التزام جميع الأطراف المشاركة في صفقة "أوبك+" بالاتفاق"، لافتاً إلى أنه "نحن بحاجة لأن نكون على اتصال دائم مع جميع الاطراف، خاصة مع اللاعبين الرئيسيين".

وكانت "أوبك+" أعلنت في وقت سابق "تخفيض جديد في إنتاج ​النفط​، حيث سيخفّض التحالف في المرحلة الأولى الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و6 مليون".

وبالنسبة ل​روسيا​ والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً، في حين أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في أيار وحزيران، وستقوم ​الولايات المتحدة​ بتعويض الباقي.