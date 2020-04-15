الصحة العالمية: الولايات المتحدة صديق قديم ونأمل أن تستمر في لعب دورها

أعرب مدير عام ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أسفه "لقرار ​الإدارة الأميركية​ بوقف التمويل المقدم لنا"، لافتاً إلى أن "​الولايات المتحدة​ صديق قديم، ونأمل أن تستمر في لعب دورها"

وشدد غبريسوس على ضرورة "أن تنصب الجهود لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، وتجنب الخلافات السياسية"، مشيراً إلى أن "التعاون بين الدول هو أساس هزيمة وباء كورونا".

كما أوضح أن "المنظمة تعمل على مواصلة دورها، وتبحث تعويض نقص التمويل بسبب قرار واشنطن"، مؤكداً امتنانه "للدعم الذي تلقيناه من مختلف دول العالم مؤخراً". ولفت إلى أنهم "يعملون على شحن مواد طبية لنحو 95 دولة في مختلف أنحاء العالم".

وأفاد غبريسوس بأن المنظمة "تحصل على معلومات باستمرار عن فيروس كورونا المستجد وتشاركها مع بقية دول العالم"، منوّهاً بأن "فيروس كورونا قد يستغل انقسام العالم ليوسع من انتشاره".

بموازاة ذلك، أشار غبريسوس إلى أن المنظمة "تعمل مع جميع الشركاء على تسريع البحث العلمي، ونختبر 3 أدوية لعلاج كورونا".