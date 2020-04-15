الخارجية الاميركية: أعدنا أكثر من 60 ألف أميركي من 100 دولة مختلفة للبلاد

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها أعادت "أكثر من 60 ألف أميركي إلى الولايات المتحدة من 100 دولة مختلفة، في عملية إجلاء ضخمة، إثر جائحة كورونا المستجد القاتل".
ولفتت الوزارة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ليس لدى حكومة الولايات المتحدة أولوية تفوق حماية المواطنين الأميركيين".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق، أن بلاده ستقدّم حزمة مساعدات كبيرة لإيطاليا، لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن هذه المساعدة ستساعد في تعزيز جهودهم، وسنهزم هذا الوباء بالوقوف معاً".
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