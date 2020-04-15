السفارة الأميركية في طرابلس تدعو قادة ليبيا لمحاربة كورونا بدل محاربة بعضهم

دعت ​السفارة الأميركية​ في ​طرابلس​، القادة الليبيين إلى محاربة ​فيروس كورونا​ عوضاً عن محاربة بعضهم، لافتةً إلى أن "تصاعد العنف يحول الموارد عن مسار الاستجابة للوباء العالمي".

وأكدت السفارة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "تصاعد العنف في ​ليبيا​ يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ويعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحول الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا".

وكانت بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها الشديد إزاء استمرار التصعيد، ودانت الأعمال الانتقامية في المدن الساحلية الغربية والقصف العشوائي لمدينة طرابلس.