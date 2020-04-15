مستشفى بشري: 70 نتيجة سلبية لفحوصات الـpcr وواحدة ايجابية واعادة الاختبار لنتيجة واحدة

أعلنت إدارة ​مستشفى​ بشري في بيان لها انه "صدرت نتائج فحوصات PCR التي أجريت بتاريخ 13/4/2020 وعددها 72، وجاءت كالتالي: 70 نتيجة سلبية، نتيجة واحدة ايجابية لعامل سوري الجنسية، نتيجة واحدة تمت اعادة الاختبار لها من جديد بتاريخ 15/4/2020"، مشيرة الى ان "نتائج 14/4/2020 فيتم العمل عليها حاليا في مختبرات مستشفى القديس جاورجيوس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ​فيروس كورونا​ أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في ​لبنان​ بلغ 658 منذ 21 شباط 2020، وذلك بعد تسجيل 17 إصابة جديدة.

ولفتت الوزارة في بيانها الى ان عدد الحالات الجديدة التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12 اصابة بين المقيمين، و 5 اصابات بين الوافدين.