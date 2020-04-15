القومي: التصعيد المعادي محكوم بالفشل وتغيير المعادلات بيد المقاومة ودولها

دان "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" في بيان، "الغارة الاسرائيلية على منطقة ​جديدة يابوس​ والتي نفذتها طائرات استطلاع معادية من الأجواء اللبنانيّة"، داعياً ​الحكومة اللبنانية​ إلى "القيام بكل الإجراءات المطلوبة وعلى كل الصعد، من أجل إجبار العدو على وقف انتهاكاته وخروقاته اليومية للسيادة اللبنانية".

واعتبر الحزب أن "تمادي العدو الصهيوني في استباحة الأجواء اللبنانية من خلال التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع المعادية، واستخدام الأجواء اللبنانية لتنفيذ عمليات عدوانية داخل ​الأراضي السورية​، يكشف عن اتجاه إسرائيلي نحو المزيد من التصعيد، في محاولة جديدة لتعديل "قواعد الاشتباك"، غير أن هذه المحاولة مصيرها الفشل كما سابقاتها".

ورأى أن "الغارة الاسرائيلية التي استهدفت اليوم سيارة في منطقة جديدة يابوس، هي محاولة من العدو لخرق معادلة الردع التي كرّستها ​المقاومة​، غير أن تداعيات هذه المحاولات ستكون موجعة للعدو، لأن المقاومة بكل قواها، حاضرة، وعلى أتمّ الجهوزية للردّ على كل احتمالات العدوان".

وشدد على أن "انهماك دول وقوى المقاومة في مواجهة وباء ​كورونا​، لا يقلل إطلاقاً من جهوزيتها الدائمة لمواجهة وباء الصهيونية العنصرية، وعلى العدو الصهيوني أن يدرك بأن تغيير المعادلات والقواعد، هو بيد قوى المقاومة ودولها".