الخارجية تقوم بالاتصالات اللازمة لتأمين عودة جثمان يوسف الذوقي بأسرع وقت

عزت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ "أسرة الفقيد يوسف الذوقي، الذي توفي في ​ساحل العاج​ الأحد الماضي"، معلنة في بيان أنها "تجري ​الاتصالات​ اللازمة مع السلطات العاجية المختصة عبر السفارة هناك لتأمين عودة جثمان الفقيد في أسرع وقت، رغم الوضع الاستثنائي الذي سببته جائحة ​كورونا​ وصعوبات إجراءات السفر في هذه الظروف".

وشكرت لـ"​حكومة​ دولة ساحل العاج والجالية اللبنانية تعاونهما في هذه القضية الإنسانية".

وتوفي الذوقي منذ أيام في العاصمة أبيدجان بعدما تمَّ نقله بواسطة "هيليكوبتر"، من مكان عمله في سان بدرو، حيث أُدخل الى المستشفى وأُجريت له كافة الإسعافات المطلوبة وأُحضر لمعاينته مجموعة من الأطباء وما لبث أن فارق الحياة.