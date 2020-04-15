توقيف 3 سودانيين في بلدة معركة لترويجهم دولارات مزيفة

أوقفت دورية تابعة ل​مفرزة استقصاء الجنوب​ 3 سودانيين في ​بلدة معركة​ عند مفرق العباسية والشبريحا، اثر ورود معلومات عن قيامهم بترويج عملة مزورة من فئة المئة ​دولار​.

وقد ضبطت بحوزة الموقوفين كمية من الدولارات المزورة، وسلموا الى القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.