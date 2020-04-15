توقيف 3 سودانيين في بلدة معركة لترويجهم دولارات مزيفة

أوقفت دورية تابعة لمفرزة استقصاء الجنوب 3 سودانيين في بلدة معركة عند مفرق العباسية والشبريحا، اثر ورود معلومات عن قيامهم بترويج عملة مزورة من فئة المئة دولار.
وقد ضبطت بحوزة الموقوفين كمية من الدولارات المزورة، وسلموا الى القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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