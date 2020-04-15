النشرة: جريح إثر اشكال في صيدا تطور الى اطلاق نار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن اصابة الشاب (خ.ق) اثر اشكال تطور قرب موقف زيدان في حي الست نفيسة في المدينة واستخدم فيه سلاح الصيد من نوع "بومباكشن" وتم نقله الى مركز لبيب الطبي للعلاج.

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