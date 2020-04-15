قوى الأمن: تنظيم محاضر ضبط بحق مخالفي قانون الصيد وقرار التعبئة العامة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "فصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي لاحقت مخالفي قانون ​الصيد​ البري وقرار التعبئة العامة وضبطت العديد من الأجهزة والأعتدة المستخدمة (شباك، بنادق، مكنات استجلاب ​الطيور​...) ونظّمت ​محاضر ضبط​ بحقهم".

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