بلدية بلاط أجرت بالتعاون مع الـ LAU فحوص PCR لـ 35 شخصا لديهم شكوك باصابتهم

اجرت ​بلدية بلاط​ وتوابعها في ​قضاء جبيل​ بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية LAU ، عبر العيادة النقالة ، وبإشراف الطاقم الطبي للجامعة في ​مستشفى رزق​ الجامعي برئاسة الدكتور ​جورج غانم​ ، فحوص ​الكورونا​ ل 35 مواطن من ابناء البلدة وسكانها ولعامل سوري ، لديهم عوارض وشكوك بإصابتهم بهذا الوباء ، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري .

وامل رئيس ​البلدية​ عبدو العتيق ان تأتي النتائج كلها سلبية مشيرا الى انه بعد اسبوعين سيتم اجراء 100 فحص بطريقة عشوائية داخل البلدة للتأكد من خلو البلدة من المصابين ، بعد موافقة الوزارة المختصة.

واشار الى ان هذه الفحصوصات هي جزء من الاجراءات التي نقوم بها لطمأنة اهلنا في النطاق البلدي وللمساهمة في ترصد هذا الوباء. .

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واعلن ان البلدية بالتعاون مع جمعية هدفنا الاجتماعية امنت مراكز للحجر الصحي في حال ظهرت ​حالات​ ايجابية ، ولا يملكون اماكن خاصة للحجر .

ووجه الشكر لرئيس ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ الدكتور ​جوزف جبرا​ على خطوته الانسانية هذه وللطاقم الطبي لمستشفى رزق الجامعي ، وللجسم الطبي في كل لبنان لوقوفه في الخط الامامي في مواجهة هذا الوباء

ونوه بالجهود التي تقوم بها ​الحكومة​ وبخاصة ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ لجهة تجهيز ​المستشفيات الحكومية​ والعمل على الحد من انتشار هذا الوباء.

وجدد الدعوة للاهالي الالتزام بالتعبئة العامة والارشادات التي تصدر عن الجهات المختصة والبقاء في المنازل للقضاء على هذا الڤيروس نهائيا .





