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اجرت بلدية بلاط وتوابعها في قضاء جبيل بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU ، عبر العيادة النقالة ، وبإشراف الطاقم الطبي للجامعة في مستشفى رزق الجامعي برئاسة الدكتور جورج غانم ، فحوص الكورونا ل 35 مواطن من ابناء البلدة وسكانها ولعامل سوري ، لديهم عوارض وشكوك بإصابتهم بهذا الوباء ، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري .
وامل رئيس البلدية عبدو العتيق ان تأتي النتائج كلها سلبية مشيرا الى انه بعد اسبوعين سيتم اجراء 100 فحص بطريقة عشوائية داخل البلدة للتأكد من خلو البلدة من المصابين ، بعد موافقة الوزارة المختصة.
واشار الى ان هذه الفحصوصات هي جزء من الاجراءات التي نقوم بها لطمأنة اهلنا في النطاق البلدي وللمساهمة في ترصد هذا الوباء. .
واعلن ان البلدية بالتعاون مع جمعية هدفنا الاجتماعية امنت مراكز للحجر الصحي في حال ظهرت حالات ايجابية ، ولا يملكون اماكن خاصة للحجر .
ووجه الشكر لرئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزف جبرا على خطوته الانسانية هذه وللطاقم الطبي لمستشفى رزق الجامعي ، وللجسم الطبي في كل لبنان لوقوفه في الخط الامامي في مواجهة هذا الوباء
ونوه بالجهود التي تقوم بها الحكومة وبخاصة وزير الصحة حمد حسن لجهة تجهيز المستشفيات الحكومية والعمل على الحد من انتشار هذا الوباء.
وجدد الدعوة للاهالي الالتزام بالتعبئة العامة والارشادات التي تصدر عن الجهات المختصة والبقاء في المنازل للقضاء على هذا الڤيروس نهائيا .
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بلاط أجرت بالتعاون مع الـ LAU فحوص PCR لـ 35 شخصا لديهم شكوك باصابتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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