“أخبار اليوم” تنفي نشر إشاعات منسوبة إليها بشأن تمديد “الطوارئ الصحية”

نفى مدير نشر “أخبار اليوم”، نشر الجريدة لخبر يتعلق بمستجدات حالة الطوارئ الصحية في المغرب، بعد تداول أخبار زائفة وإشاعات عبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، وموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، منسوبة إلى الجريدة.

وقال مدير النشر، يونس مسكين، في توضيح بحسابه الشخصي بالفايسبوك، إن بعض الحسابات والمجموعات تتداول ادعاءات زائفة، تتحدث عن تواريخ تمديد الطوارئ الصحية، ومواعيد تنظيم الامتحانات المدرسية، وتنسب هذه المزاعم الى الجريدة اليومية.

وأوضح مسكين، أن الجريدة لم تنشر هذه الإشاعات، قائلاً: “نود تنبيه القراء والرأي العام إلى أن الجريدة لم تنشر هذه الأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة”، محذراً “من أي نشر أو ترويج لهذه المزاعم”.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الجريدة الأخيرة متوفرة جميعها بالمجان لعموم المواطنين، بصيغة “PDF”، عبر الموقع الإلكتروني “اليوم 24″، وذلك منذ إعلان توقف إصدار النسخة الورقية شهر مارس الماضي، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).