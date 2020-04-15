طنجة.. تأكيد إصابة أفراد من عائلتين بفيروس كورونا المستجد

سجلت مدينة طنجة خلال 24 ساعة الماضية، إصابة عائلتين بفيروس كورونا المستجد، في كل من منطقة “سيدي ادريس”، و”بلاصا طورو”.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم 24″، أن العائلة الأولى تتواجد في منطقة سيدي ادريس، ومكونة من 6 أفراد، تم تأكيد إصابة 4 أفراد منها، بعد إجراء تحاليل مخبرية لهم، خلال 24 ساعة الماضية، فيما لا زال فردين آخرين ينتظران نتيجة التحليل المخبري التي ستؤكد الإصابة من عدمها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العائلة خالطت إحدى أفرادها المصابة بـ”كوفيد19″، ويتعلق الأمر بفتاة تشتغل في معمل للنسيج موجود في منطقة اجزناية، والذي أصيب منه لحدود اليوم الأربعاء، 13 شخصا، بعد مخالطتهم لزميلتهم المصابة المنحدرة من مدينة وزان.

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وتشير المصادر نفسها، أن العائلة الثانية، مكونة من 5 أفراد، وتقطن في منطقة “بلاصاورو”، تبين من خلال التحاليل المخبرية إصابة أحد أفرادها الذي يشتغل في إحدى المعامل بطنجة بالجائحة، بعد مخالطتهم له.

وتم توزيع الأفراد المصابين من العائلتين على مستشفيات “دوق دو طوفار” و”القرطبي” و”محمد السادس”.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة بجهة الشمال، لم تصدر لحدود اللحظة أي أرقام رسمية تتعلق بعدد الإصابات المؤكدة بـ”كوفيد19″ في جهة الشمال والأقاليم والعمالات التابعة لها.