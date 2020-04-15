مستشفى يطالب طبيبا مصابا بكوفيد-19 بأداء فاتورة العلاج ونقابة تحتج

فوجئ أحد الأطباء، المصابين بفيروس “كوفيد-19″، والذي يتابع العلاج في المستشفى “شيخ زايد”، في العاصمة الرباط، من طلب هذه الأخيرة منه أداء فاتورة العلاج، ما أثار استغراب، واحتجاج النقابة الوطنية لقطاع الصحة.

وقال طرفاي عبدالقادر، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للكونفدرالية العامة للشغل CGT-SANTÉ، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن (ك.س)، وهو اختصاصي جراحة العظام، في مستشفى تمارة، فوجئ بطلب من إدارة مستشفى “شيخ زايد”، في العاصمة الرباط، بضرورة أداء فاتورة ثقيلة بشأن علاجه بالمستشفى المذكور، فضلا عن أنه فرض عليه وضع شيك بمجرد ولوجه إلى المستشفى.

وأضاف المتحدث ذاته أنه من المفروض أن العلاج من فيروس كورونا يكون على نفقة الدولة، وبالمجان، متسائلا: “إذن ما سبب هذه الفاتورة، التي يطالب بها المستشفى المذكور الطبيب بأدائها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هناك مصحات خاصة، وضعت إمكانياتها رهن إشارة الدولة، مساهمة في الحرب على كورونا، فهل مستشفى الشيخ زايد في الرباط غير معني بما يقع في العالم، وفي المغرب بالخصوص؟.

إلى ذلك، حاول موقع “اليوم24” التواصل مع إدارة مستشفى الشيخ زايد، لكن من دون أن التوصل إلى رد.