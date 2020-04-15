نجم “صراع العروش” ينتصر على كورونا.. وينصح جمهوره بالوقاية

تجاوز الممثل النرويجي، كريستوفر هيفجو، نجم السلسلة الشهيرة الشهير “Game of Thrones” / “صراع العروش”، محنة إصابته، وزوجته بفيروس كورونا، إذ أكد أنهما شفيا، بداية الأسبوع الحالي.

ونشر هيفجو، عبر حسابه على موقع “أنستغرام” صورته، وزوجته بابتسامة على محياهما، وأكد في التعليق أنهما تعافيا من المرض تماما، بعد التزامهما بالحجر الصحي، خلال الأسابيع الماضية، عقب اكتشافهما إصابتهما.

وبعد إعلانه لتعافيه، وتوجيه الشكر لكل من دعمه في فترة إصابته، حث نجم مسلسل “صراع العروش” المعجبين على توخي الحذر، وقال: “تذكر أن تبقى متيقظا وأن تحافظ على بعدك، وتغسل يديك، والأهم من ذلك كله، رعاية بعضكم البعض في هذا الوقت الغريب، نرسل كثير من الحب لكم”.

ويعتبر هيفجو واحدا من مشاهير العالم، الذين طالهم فيروس كورونا، مثل إدريس ألبا، والذي أعلن شفاءه هو الآخر، في حين أنهى الفيروس حياة نجوم عالمين متقدمين في السن.