توقيف شخصين في طنجة أحدهما قاصر متلبسين بحيازة الكوكايين

تمكنت فرقة الدراجين العاملين في فرق النجدة في الشارع العام، التابعة إلى مركز القيادة والتنسيق، في عمليتين أمنيتين، خلال اليومين الماضيين، من توقيف شخصين، كانا على متن دراجتين ناريتين في حي المصلى في طنجة في حالة تلبس بحيازة المخدرات القوية.

وأفادت ولاية أمن طنجة أن أحد الموقوفين من مواليد عام 2003 (قاصر)، ضبط بحوزته على 20 لفافة من مخدر الكوكايين معدة للبيع، وهاتف محمول، بالإضافة إلى دراجة نارية.

وأضافت أن الموقوف الثاني، شاب عشريني، ضبط بحوزته على 11 لفافة من مخدر الكوكايين، وبعض الأقراص المخدرة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تمت إحالة الموقوفين من طرف فرقة الدراجين على مصالح الدائرة الأمنية المختصة ترابيا، التي أحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث معهما حول الموضوع.