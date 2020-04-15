لاعب ريال مدريد يفاوض مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن هنالك محاولات لإقناع مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن وكيل أعمال الكولومبي خاميس رودريغيز، خورخي مينديز، يجري مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم موكله.
وأضافت الصحيفة أن مينديز يحاول إقناع أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، بالصفقة التي قد تبلغ قيمتها 40 مليون يورو.
وربما تكون علاقة مينديز الجيدة بإدارة مانشستر يونايتد، هي مفتاح الصفقة، بجانب رغبة اللاعب في الرحيل.
وكان وكيل الأعمال الشهير، قد صرح لوسائل إعلام كولومبية "خاميس لديه الكفاءة للعب في أي فريق في العالم، ولو كنت مكانه لهربت من ريال مدريد".
وعاد خاميس إلى الميرينغي، الصيف الماضي، بعدما رفض بايرن ميونخ شراءه بشكل نهائي، وكانت مشاركته هذا الموسم ضعيفة للغاية مع الريال.
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