مُحلل سياسي: تقارب موقف تونس مع الإمارات بالخطاب بشأن الملف الليبي

الأربعاء 15 أبريل 2020

أفاد محلل سياسي، بالتقارب في الخطاب الرسمي التونسي في علاقته بالملف الليبي الذي يعكس تقارباً مع الموقف الإماراتي.



واعتبر المحلل السياسي التونسي ناجي العياشي، أنّ التقارب التونسي الإماراتي عبّرت عنه المواقف المتطابقة في علاقة بالقضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، مشيرا إلى التصريح الأخير لوزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، الذي استخدم فيه مصطلح "ميليشيات" في توصيفه للقوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، و هو موقف رسمي لافت، لا سيّما أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن في وقت سابق دعمه المعلن لحكومة "الوفاق" .

Advertisements

وأوضح العياشي في تصريح نشره موقع "إرم نيوز"، أنّ جزءا من الخطاب الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع وعن وزارة الخارجية في تونس يعكس موقف رئيس الجمهورية الذي يتدخل في تعيين وزيري الدفاع والخارجية وفي وضع السياسات الكبرى للدبلوماسية التونسية والخطط الدفاعية للبلاد، وفق ما ينص عليه الدستور، معتبرا أنّ هناك تطوّرا في الخطاب الرسمي التونسي في علاقته بالملف الليبي يعكس تقاربا مع الموقف الإماراتي، بحسب تعبيره.

وذهب العياشي إلى اعتبار أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد اختار بهذا التوجه السير على نهج سلفه الباجي قائد السبسي، الذي كانت تربطه علاقات مميزة مع الإمارات لا على أساس إأديولوجي ظرفي أساسه دعم حزب "نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي، بل على أساس أنّ قائد السبسي كان رجل دولة وكان يرسم خطا واضحا للدبلوماسية التونسية، الأمر الذي استفادت منه تونس كثيرا، بحسب قوله