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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الشرعية تتصدى لهجمات ميليشيا الحوثي على مواقعه في مأرب والجوف ونهم والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
صدت قوات الجيش الوطني، اليوم، هجوم شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على مواقعها غرب محافظة مأرب.
وذكر موقع "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي شنت عدة هجمات على مواقع الجيش الوطني في المخدرة وصرواح وتمكنت قوات الجيش من إفشال تلك الهجمات وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية فادحة.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت مساء أمس، محاولات هجومية عدة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش من إفشال محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى .
كما أفشلت قوات الجيش هجمات مماثلة للمليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وتواصل قوات الجيش الوطني إلتزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من جانب واحد استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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