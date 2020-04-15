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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. خسائر بشرية مُتجدد بصفوف المليشيا من أبناء إب والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
تتواصل الخسائر الحوثية من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، في عدة جبهات.
وأفادت مصادر محلية، بمصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، بنيران القوات الحكومية، بجبهات الجوف وصرواح.
وتحدثت المصادر، أن من بين صرعى المليشيا الحوثية من أبناء محافظة إب، الصريع مشتاق علي صالح الرياشي من أبناء مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب، والصريع سلطان أحمد محمد أحمد السراجي والملقب بـ "أبو أحمد" من أبناء قرية المنجر عزلة بني قيس مديرية الرضمة.
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