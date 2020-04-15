شكرا لقرائتكم خبر عن 761 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 أحصت المملكة المتحدة اليوم "الأربعاء" 761 وفاة اضافية بفيروس كورونا المستجد في حصيلة تعكس تراجعاً طفيفا مقارنة بالثلاثاء 778 وفاة ، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات في البلاد إلى 12 الفا و868.

وبلغ العدد الاجمالي للمصابين 98 الفا و476 في زيادة قدرها اربعة الاف و605 اصابات عن الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة.

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