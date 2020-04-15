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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يتفقد مستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى الثورة والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
تفقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الأربعاء مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة للمواطنين، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأطلع المحافظ شمسان يرافقه مدير عام مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي على سير العمل في أقسام المستشفى الطبية وأستمع من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور عبدالرحيم السامعي إلى شرح حول إحتياجات المستشفى والأضرار البالغة التي لحقت به جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على المدينة .
وخلال الزيارة، أكد محافظ تعز على ضرورة استغلال كل القدرات وحشد جميع الطاقات والإمكانيات الموجودة في المستشفى للإسهام في تقديم خدمات طبية جيدة والتعامل مع فيروس كورونا .. مشيراً إلى أنه سيتم توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها المستشفى للإرتقاء بخدماته الطبية ولمواجهة فيروس كورونا المستجد بتمويل من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه .
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