شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في إب وتحذيرات من الاقتراب من ممرات السيول والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن أمطار غزيرة شهدتها مناطق متفرقة بالمحافظة وسط تحذيرات من الاقتراب من مجاري السيول.

Advertisements وبينت مصادر محلية، أن أمطار غزيرة شهدتها مناطق متفرقة في محافظة إب وتحذيرات للمواطنين لتجنب مجاري وممرات السيول خلال اليومين القادمين. وشكا مواطنون استمرار انسداد عبارات السيول بمدينة إب، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة بمدينة إب، وسط غياب أي دور لمكتب الأشغال بالمحافظة والخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية

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