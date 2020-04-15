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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 15 والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، تسجيل 143 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 15 حالة جديدة من المرض الوبائي.
وقالت الوزارة البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني، إنها أجرت 72647 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن، موضحة أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 1001 حالة، بينها 3 فقط في العناية المركزة.
وذكرت الوزارة أنها سجلت 7 وفيات بمضاعفات الفيروس، بينما قفز عدد المتعافين من كورونا إلى 663 شخصا حتى الآن.
وأكدت الوزارة أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الاجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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