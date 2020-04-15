شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأتين في قصف تركي لمخيم لاجئين بالموصل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء مقتل امراتين إثر قصف الطائرات التركية لمخيم للاجئين جنوب غرب الموصل400/ كم شمال بغداد./

وذكر بيان للخلية أن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء بطائرة مسيرة تركية مسلحة، وتعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور50/كم جنوب غرب الموصل/ للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنين في هذا المخيم".

وأضاف البيان أن "قوة من الفرقة 14 توجهت إلى مكان الحادث وستعلن التفاصيل لاحقا".